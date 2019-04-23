США предложили Турции выбрать между санкциями и российскими С-400

Если Анкара приобретет у России ПВО С-400, то Вашингтон может пойти на установление ограничительных мер в отношении Турции, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.

"Если президент (Турции Тайип) Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершит ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внес (в Конгресс). И речь не идет о том, что санкции могут быть наложены – они будут обязательными. Мы не хотим этого, и мы предложили другие варианты Турции. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО", – цитирует сенатора РИА Новости.

Накануне Менендес представил в Конгресс "Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье". Одним из пунктов закона является запрет на передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит покупку С-400.

"Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в Конгрессе", – заявил он.

По словам сенатора, Турции необходимо сделать окончательный выбор: либо оставаться союзником НАТО, либо отдалиться.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона. После этого США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35, заявив, что Анкара не сможет одновременно иметь на вооружении и ЗРК С-400, и истребители F-35.

Анкара тем не менее заявила, что продолжит участие в программе по производству F-35.

Евгения Шестак