В Минобороны России заявили о поддержке в восстановлении боеспособности ВС Венесуэлы

Замглавы ведомства Александр Фомин напомнил о военно-технических соглашениях Москвы и Каракаса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские военные оказывают поддержку Венесуэле, помогая восстановить военную технику вооруженных сил (ВС) страны. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности.

"Нам представляется, что нынешнее правительство во главе с [президентом Николасом] Мадуро ситуацию контролирует, вооруженные силы готовы отражать внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в рамках в первую очередь военно-технического сотрудничества, у нас есть ряд соглашений, которые мы соблюдаем и оказываем помощь в части восстановления боеготовности вооружения и боевой техники", - сказал Фомин.

Главный виновник - США

Он назвал виновниками попытки переворота США и спрогнозировал возможность осуществления подобных сценариев на Кубе и в Никарагуа.

"Ситуация в Венесуэле продолжает быть очень сложной, вы прекрасно знаете, какие события происходят, и опять же главный виновник этих событий США. Они так решили недавно и объявили своими врагами Венесуэлу, на очереди Куба и Никарагуа. Идет полное игнорирование, попрание международного права и вообще каких-либо правил приличия", - сказал Фомин.

"США, конечно же, имеют в запасе силовой вариант действия, которым они и пугают всех. При этом надо понимать, что силовой вариант не в интересах тех же США, потому что он может еще больше сплотить население вокруг властей сегодняшнего правительства Венесуэлы... и настроить соответствующим образом негативно и региональные страны Латинской Америки", - выразил мнение замминистра.

По его словам, США при этом не гнушаются никакими инструментами. "Широко используются инструменты гибридных войн, цветных революций, готовят руководителей, функционеров радикальных движений. Вооружение, подкуп, угрозы, санкции, всевозможное давление", - перечислил замглавы оборонного ведомства.

"Вы видите, что происходит операция под названием "Блэкаут", это отключение плановое и рукотворное объектов энергетики, которое также пагубно влияет на атмосферу в стране и только обостряет существующий кризис, в первую очередь экономический", - добавил Фомин.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

О конференции

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.