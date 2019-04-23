В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве России и Турции
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня переживает подъем, заявил в интервью телеканалу RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности (МКМБ) замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Мы сейчас с Турцией, как с нашим соседом, партнером - наши отношения, я бы сказал, находятся на подъёме по всем возможным направлениям: в политике, экономике и, конечно же, в военном и военно-техническом сотрудничестве", - сказал он.
Фомин подчеркнул, что без турецкой стороны невозможно было решить в том числе часть вопросов политического урегулирования сирийского кризиса.
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