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23.04.2019
РИА Новости

В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве России и Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Источник изображения: https://twitter.com/kremlinrussia

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня переживает подъем, заявил в интервью телеканалу RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности (МКМБ) замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы сейчас с Турцией, как с нашим соседом, партнером - наши отношения, я бы сказал, находятся на подъёме по всем возможным направлениям: в политике, экономике и, конечно же, в военном и военно-техническом сотрудничестве", - сказал он.

Фомин подчеркнул, что без турецкой стороны невозможно было решить в том числе часть вопросов политического урегулирования сирийского кризиса.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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