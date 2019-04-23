Эксперт о самолете-разведчике ВВС США у Крыма: "щупают" нашу оборону
Американский военный самолет Boeing RC-135V был замечен недалеко от Крыма. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию, отметив, что самолеты-разведчики ВВС США летают вдоль наших границ уже на регулярной основе.
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным WHISK21 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции в 07:10 мск. Борт направился в акваторию Черного моря, куда также прибыл заправщик KC135R Stratotanker с бортовым номером 57-2605 и позывным QID259. После дозаправки RC-135V начал разведку у берегов Крыма, отмечает ресурс.
На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку от российского полуострова. Boeing около двух часов курсировал у границ Крыма и несколько раз облетел указанную территорию.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.
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