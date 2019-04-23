Эксперт о самолете-разведчике ВВС США у Крыма: "щупают" нашу оборону

Американский военный самолет Boeing RC-135V был замечен недалеко от Крыма. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию, отметив, что самолеты-разведчики ВВС США летают вдоль наших границ уже на регулярной основе.

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным WHISK21 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции в 07:10 мск. Борт направился в акваторию Черного моря, куда также прибыл заправщик KC135R Stratotanker с бортовым номером 57-2605 и позывным QID259. После дозаправки RC-135V начал разведку у берегов Крыма, отмечает ресурс.

На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку от российского полуострова. Boeing около двух часов курсировал у границ Крыма и несколько раз облетел указанную территорию.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.

"Boeing RC-135V – это самолеты радиотехнической разведки, которые теперь на регулярной основе летают вдоль наших границ не только над Черным морем - и над Балтикой, и в районе Баренцева моря были замечены. Они "щупают" нашу оборону – авось удастся получить сигнатуру работы новых комплексов, развернутых на полуострове Крым или в составе Южного военного округа. Если самолет не очень глубоко заходит с учетом работы антенн радиолокационных станций, то летает и пусть летает. Но если начинает приближаться слишком близко, то ему навстречу вылетают наши истребители, показывая, что дальнейший полет надо проводить подальше от наших берегов. Как правило, американцы после таких маневров удаляются. И потом жалуются, мол, русские пилоты пролетели от них в непосредственной и опасной близости", - сказал Алексей Леонков.