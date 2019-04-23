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23.04.2019
РИА Новости

Минобороны: в Европе понимают важность деэскалации в отношениях с Россией

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Некоторые европейские страны-члены НАТО понимают необходимость деэскалации в отношениях с Россией, заявил замминистра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности.

"В наших двухсторонних контактах с европейскими странами, членами и не членами НАТО мы слышим порой более объективную оценку – наши партнеры понимают, откуда реально исходит угроза миру, понимают, что дальнейшее продвижение на восток, дальнейшая милитаризация на ближних подступах и в приграничных с Россией странах не может не привести к дальнейшей эскалации гонки вооружений и вообще обстановки в регионе", - сказал Фомин.

По его словам, эти страны готовы признавать, что сейчас необходима деэскалация, а не эскалация.

"И мы понимаем, что во многих странах уже зреют эти ростки или прозрение определенное о необходимости радикального изменения их внешней политики", - добавил Фомин.

Министерство обороны России организует VIII Конференцию по международной безопасности, которая состоится в Москве 23-25 апреля. Отдельные пленарные заседания будут посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на всесторонней стабилизации обстановки в Сирии. На специальных секционных заседаниях предусматривается рассмотрение вопросов миротворчества, расширения военного сотрудничества, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке.

В этом году зарегистрировано более тысячи участников, представляющих 111 стран мира; 35 делегаций возглавят министры обороны, 19 - начальники генеральных штабов и заместители министров обороны.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
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Фомин Александр
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