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23.04.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша превращается в европейский штат Америки

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша очень близка к созданию так называемого Форта Трамп — постоянной базы американских войск.

Издание Rzeczpospolita пишет, что если президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время визита последнего в Америку смогут достичь предварительной договоренности, то во время визита американского лидера в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Трамп объявит об американской военной инициативе в Польше.

Министр президентской канцелярии Анджей Дера сообщил, что у польской стороны есть неофициальная информация о том, что Трамп все-таки будет в Варшаве 1 сентября. Однако «решения пока нет», как отметил Анджей Дера.

Польская сторона делает все возможное и не возможное для того чтобы «задобрить» Белый дом. Министерство национальной обороны, подписав новый «План технической модернизации вооруженных сил на период до 2026 года», сразу же получило рекомендации от американского Центра стратегических и бюджетных оценок CSBA как лучше «потратить деньги» (48,8 млрд долларов) на модернизацию национальной армии.

На фоне рекомендаций американского think-tank последовало сообщение о рассмотрении США возможности продаж полякам истребителей F-35 компании Lockheed Martin.

Совсем недавно была озвучена информация, что для Войска Польского будут приобретены американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Польская армия получит 20 пусковых установок с системами управления огнем и 300 боеприпасами к ним. Стоимость контракта оценивается в 414 млн долларов. Правда Варшава хотела приобрести не 20, а 160 пусковых установок адаптированных к польским условиям и интегрированных с польскими автоматизированными системами управления, также предусматривалась частичная передача американскими производителями технологий предприятиям польской промышленности, но…

Это уже не первая дорогостоящая «частичная» покупка Варшавой вооружения у Вашингтона. В разрез с первоначальными планами куплены ЗРК Patriot (2 батареи вместо 8) и вертолеты (4 из 50). По мнению военных, причина в некомпетентности и политической мотивированности руководства страны.

Польское военно-политическое руководство не первый раз покупает вооружение у США быстро и дорого, обрекая страну тратить намного больше, чем прописано в контрактах, так как образцы вооружения продаются с обременением – за дальнейшую эксплуатацию, обслуживание и ремонт этой техники необходимо будет и дальше платить.

У политиков правящей партии «Право и Справедливость» не будет возможности проигнорировать эти рекомендации и придется в очередной раз расплатиться с американцами за поддержку. Если понадобиться, то не только деньгами, но и жизнями своих соотечественников.


Владимир Вуячич

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35
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Персоны
Трамп Дональд
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