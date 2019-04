Война по расписанию: "Хезболла" анонсировала бои в Ливане

Лидер "Хезболлы" прогнозирует, что в скором времени начнется война с Израилем

Руководство "Хезболлы" полагает, что в недалеком будущем Израиль может начать боевые действия в Ливане, причем с самыми решительными целями. При этом оценки мощности и уровня подготовки шиитской военизированной организации разными военными специалистами оцениваются достаточно противоречиво. Как может развиваться конфликт, в случае если он случится, разбирает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

В ближайшее время может развязаться военный конфликт между Израилем и Ливаном, считает лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла. О мрачных прогнозах лидера организации сообщило кувейтское издание Al Rai. Со ссылкой на арабские дипломатические источники газета приводит содержание встречи Насраллы с руководителями частей и соединений "Хезболлы". По этим данным, генеральный секретарь группировки прогнозирует в самом ближайшем будущем вторжение вооруженных сил Израиля в Ливан.

Поводом для развязывания боевых действий со стороны Израиля, по всей видимости, может стать обеспечение безопасности населения еврейского государства в приграничных с Ливаном районах.

В декабре 2018 года Израиль уже проводил очистку границ от подземных тоннелей "Хезболлы". Уже этим летом весь руководящий состав шиитской военно-политической организации рискует стать жертвой первых ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), убежден Насралла. Он не исключил и своей скорой гибели.

"Вполне возможно, что весь первый уровень руководства может быть убит, включая меня. Израилю, возможно, удастся убить многих лидеров и командиров. Но их смерти не станут концом "Хезболлы", потому что партия полагается не просто на отдельных людей, а на все общество, которое является неотъемлемой частью ее существования", - заявил Насралла.

По словам лидера группировки, будущее вооруженное противостояние может стать не менее масштабным, чем Вторая ливанская война 2006 года.

Столь пессимистичные заявления генсек "Хезболлы" делает в первый раз, утверждают источники Al Rai. Сейчас Насралла уверен: вероятность полномасштабного конфликта на ливанской территории близка к 70%.

Вероятно, возможный конфликт между ЦАХАЛ и "Хезболлой" приведет к многочисленным жертвам. Эксперты американского JINSA (The Jewish Institute for National Security of America) ранее пришли к выводу, что вооруженное столкновение - в случае если оно все-таки произойдет - представляет немалую угрозу как для военнослужащих, так и для мирного населения еврейского государства: за последние годы возможности ливанской группировки значительно возросли. Если в 2006 году ракетный арсенал "Хезболлы" оценивался в 10 тыс. единиц, то сейчас, по некоторым оценкам, он колеблется в промежутке от 120 тыс. до 140 тыс. ракет.

Военная мощь организации, которая оказывает огромное влияние на политические институты Ливана, беспрецедентно велика, отмечают американские аналитики: она превышает потенциал некоторых развитых стран. Более того, участие боевиков "Хезболлы" в сирийском конфликте улучшило их навыки: теперь они могут вести боевые действия не только в городских условиях, но и на открытой местности.

Надо отметить, что прогнозы относительно будущего вооруженного конфликта Израиля с "Хезболлой", озвученные генеральным секретарем ливанской военизированной организации и партии "Хезболла" Сайедом Хасаном Насраллой, не являются особо оригинальными.

Подобное противоборство происходит с завидным постоянством. Поэтому целесообразнее обсуждать разве что масштаб предстоящей военной операции Израиля. На этот раз, скорее всего, Израиль постарается раз и навсегда устранить ракетную угрозу, исходящую от военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. И сделать это в Тель-Авиве постараются, скорее всего, именно в ходе общевойсковой операции.

Кто окажется победителем в предстоящей очередной войне между "Хезболлой" и вооруженными силами Израиля, гадать не стоит. Отлаженной военной машине Израиля ни шиитская организация, ни даже вооруженные силы всех вместе взятых арабских государств ничего реального в настоящее время противопоставить не могут. Сегодня (и в исторически обозримый срок) на Ближнем и Среднем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не имеет противников, способных сражаться с ней на равных.

Что касается мероприятий по ликвидации руководящего состава "Хезболлы", планируемых вооруженными силами Израиля, то надо отметить, что это обычная для еврейского государства практика. В ходе всех предыдущих конфликтов вооруженными силами и спецслужбами Израиля планомерно и целенаправленно осуществлялись акции по ликвидации высшего, среднего и даже младшего командного состава противостоящих Армии обороны еврейского государства вооруженных формирований противника. Иногда к концу вооруженной борьбы у противников Израиля не оставалось командиров даже батальонного уровня.

Что касается потерь гражданского населения и собственно вооруженных сил Израиля, то руководство Израиля предпримет все возможные меры по их минимизации. В этих целях будет использовано решительно все - от применения сил и средств эшелонированной противоракетной обороны до исключения каких-либо масштабных уличных боев. Задачи по поражению противника будут Армией обороны Израиля решаться за счет высокоточных авиационных средств поражения и хорошо организованного огня артиллерии. Так что каких-либо масштабных жертв со стороны еврейского государства ожидать не стоит.

Что касается военной мощи "Хезболлы", которая, по оценкам американских аналитиков, беспрецедентно велика, то надо прямо сказать, что подобные оценки весьма далеки от реальности. Их можно сделать только на значительном удалении от Ближнего Востока. Российские военные специалисты, столкнувшись с вопросами боевого применения вооруженных формирований шиитской организации в Сирии, подобных суждений не разделяют.

"Война в Сирии со всей возможной отчетливостью показала подлинную цену всех участников конфликта. Кто есть кто в зоне боевых действий - нам предельно понятно", - так говорят российские генералы и офицеры-участники боевых действий.

"Слухи о каких-то беспрецедентных боевых и оперативных возможностях "Хезболлы" сильно преувеличены", - именно так характеризуют военизированную ливанскую шиитскую организацию российские военнослужащие.

По их мнению, каких-либо выдающихся боевых качеств "Хезболла" на полях сражений в Сирии так и не показала.

[i]Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.