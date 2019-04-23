Уничтожит целый город: "Морской монстр" готовится к спуску на воду

"Морской монстр" поможет Шойгу сдержать агрессию НАТО

Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород", которая способна нести беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", состоится уже 23 апреля, в связи с чем на Западе наблюдается довольно эмоциональная реакция, заметил эксперт. Британские СМИ уже окрестили субмарину "морским монстром", способным уничтожить целый город.

Российский флот получил новое вооружение стратегического характера с большим потенциалом сдерживания агрессии любой стороны - атомную подводную лодку "Белгород". Ее появление в российской армии ставит перед НАТО, упорно продолжающей антироссийскую политику, новые трудные задачи, считает военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков.

Он отметил, что появление этих субмарин приведет к развитию средств противодействия угрозам, которые они могут представлять собой. Имеются в виду средства обнаружения и контроля, а также уничтожения.

"Все это означает дополнительную нагрузку на военные предприятия, бюджеты и планы управления ведением потенциальных боевых действий, а также переоценку политических и экономических рисков. Войска НАТО (в первую очередь - США) обладают большим арсеналом противолодочных средств, но появление "Белгорода" создает новый вид угроз для Запада, который еще только предстоит учесть и оценить", - сказал он ФАН.

Простаков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ при министре обороны Сергее Шойгу снова получили мощное оружие, которое может качественно изменить баланс сил и военные планы потенциальных противников. По его словам, "Белгород" становится новым инструментом ответного удара по агрессорам со стороны России и эффективным средством сдерживания.

Он отметил, что на это указывают и публикации в западных СМИ. Простаков имел в виду статью таблоида The Sun, в которой российскую атомную подлодку назвали "морским монстром". Автор подчеркнул, что российская сторона создала крупнейшую субмарину такого типа, а размещенные на борту ядерные торпеды могут уничтожить целый город. По его мнению, с "Белгородом" у России появляется возможность поразить вражеские базы ВМС или авианосцы практически в любой точке Европы или на восточном побережье США.

В середине апреля стало известно, что субмарину шириной 20 м уже собираются спускать на воду. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, это должно произойти 23 апреля в Северодвинске. "Белгород" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду 23 апреля", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в течение 2019 года субмарину будут достраивать на плаву, испытывать ядерный реактор и проводить швартовые испытания. А уже в следующем году, как сообщил он, состоятся заводские ходовые и государственные испытания подлодки, после чего "Белгород" планируется предать Военно-морскому флоту.

"Белгород" способен нести подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", который может доставить крупный ядерный заряд к берегам потенциального противника.

О самом "Посейдоне" стало известно в марте прошлого года из послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, в котором он рассказал о новейших видах стратегического вооружения страны. Он отметил, что эти беспилотные подводные аппараты способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая кратно превышает скорость подводных лодок, "самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей".

Источник в оборонно-промышленном комплексе объяснил ТАСС, что покинувший подлодку-носитель беспилотник "будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)". Заряд будет двигаться в воздушной каверне, что снизит сопротивление среды, рассказал он.

Такие беспилотники, по словам главы государства, могут быть оснащены и обычными, и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Такое новое вооружение России вызвало беспокойство на Западе. Военный обозреватель портала Foxtrot Alpha Кайл Мизоками признал, что у США и их союзников возникнут трудности в случае появления необходимости оказывать сопротивление российским торпедам "Посейдон".

Он убежден, что это оружие предназначено для уничтожения прибрежных городов и распространения смертоносных радиоактивных осадков.

Автор представил себе гипотетический конфликт и сделал довольно жуткие выводы. По его словам, в случае атаки "Посейдона" на Сан-Франциско взрыв торпеды под мостом Золотые Ворота убил или ранил бы более полумиллиона человек. Если бы нападение произошло у статуи Свободы, погибли бы полмиллиона людей и еще два миллиона получили бы ранения.

"Такие разрушительные атаки будут повторяться снова и снова , создавая цунами с радиоактивными отходами", - считает Мизоками. Он подчеркнул, что "Посейдон" станет самой большой торпедой в мире и сможет пересекать Атлантический и Тихий океаны в одиночку.

Лидия Мисник