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23.04.2019
РИА Новости

Собран сотый электробус КАМАЗ-6282

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Сборка электробуса КАМАЗ-6282
Сборка электробуса КАМАЗ-6282.
Источник изображения: kamaz.ru

Вчера на «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, был собран сотый электробус КАМАЗ-6282. На юбилейной сборке присутствовали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и его первый заместитель - исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов.


Топ-менеджеры «КАМАЗа» в сопровождении генерального директора «НЕФАЗа» Сергея Зуйкова понаблюдали за этапами производственного цикла электробусов. Сергей Когогин высоко оценил недавние изменения в организации производства, что позволило увеличить производительность конвейера и такт сборки, их важность и своевременность. С целью безусловного выполнения плана производства автобусов и электробусов первого марта на «НЕФАЗе» стартовал проект по созданию нового производственного потока изготовления современной линейки автобусов и электробусов и по обеспечению его необходимыми технологическими мощностями. Его результатом стал выход на такт сборки 20 электробусов в месяц.


«Запуск в серийное производство принципиально нового вида пассажирского транспорта – электробуса КАМАЗ-6282 – стал одним из знаковых этапов в развитии нашей компании, - подчеркнул Сергей Когогин. - Мы вышли на один из наиболее ёмких российских рынков - рынок пассажирского транспорта Москвы. Кроме того, создание экологичного транспорта на электротяге – сегодня в числе актуальных мировых трендов в автопроме, поэтому мы связываем с этим проектом большие перспективы. «КАМАЗ» готов к разработке разных видов электробусов с учётом особенностей российских регионов».


Также в рамках рабочего визита на «НЕФАЗ» камазовские руководители ознакомились с новыми разработками дочерней компании в сфере производства автобусов и прицепной техники.


Напомним, что в мае прошлого года «КАМАЗ» выиграл тендер на производство и поставку ста электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес ГУП «Мосгортранс». Позднее «КАМАЗ» стал победителем ещё одного тендера, и в 2019 году компания поставит в Москву ещё 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций.


Электробус КАМАЗ-6282, разработанный по сложнейшему техзаданию «Мосгортранса» с учётом особенностей региона, – это один из наиболее высокотехнологичных продуктов ведущей российской машиностроительной компании. Серийное производство этого перспективного вида пассажирского транспорта осуществляется на площадке ПАО «НЕФАЗ».

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
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