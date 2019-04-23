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23.04.2019
РИА Новости

"Иркут" получил первые российские двигатели для лайнеров МС-21

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Авиационный двигатель ПД-14
Авиационный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первые два отечественных двигателя ПД-14 для лайнеров МС-21 передали авиастроительной корпорации "Иркут", сообщила РИА Новости пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Всего АО "ОДК — Пермские моторы" построило 16 двигателей. Еще два из них испытают в течение года и также передадут авиастроительной компании.

Двигатель прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации. Это шаг к получению сертификата одобрения производственной организации на производство новейшего российского гражданского авиадвигателя ПД-14 в соответствии с требованиями EASA Part 21.

Такой сертификат позволит зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать авиалайнеры МС-21 с двигателями ПД-14. Следующий приезд представителей EASA ожидается в октябре: комиссия подробно изучит процессы изготовления деталей нового двигателя, а также посетит с проверкой одно из предприятий — поставщиков "ОДК — Пермские моторы".

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В 2018-м на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

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ПД-14
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ИРКУТ НПК
ОДК УК
Пермские моторы
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МС-21
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