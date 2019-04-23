Военным и отставникам увеличили отдельные выплаты

Правительство РФ издало постановление № 435, согласно которому бывшим и действующим военнослужащим, их близким родственникам, а также сотрудникам силовых ведомств, в том числе полицейским, их семьям и гражданам, прошедшим военные сборы, проиндексируют положенные им по закону страховые суммы, отдельные выплаты и единовременные пособия.

Как сказано в документе, это сделано с применением коэффициента 1,043 - то есть по уровню определенной в бюджете инфляции. Такой порядок предусмотрен законом. Причем повышение выплат будет рассчитано не с апреля, когда председатель правительства подписал постановление, а с начала нынешнего года. Средства на эти цели в федеральном бюджете-2019 предусмотрены.

Повышенные выплаты рассчитают не с апреля, когда вышло постановление, а с начала года

Поясним, о каких деньгах идет речь и кому они адресованы. В постановлении кабинета министров все четко прописано. Например, там упомянуты выплаты по Федеральному закону "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации".

В пункте 2 статьи 5 этого документа сказано: если военный погиб или умер от увечья, ранения, травмы, контузии или болезни, полученной на службе, его близким родственникам в равных долях выплатят 2 млн рублей страховки. Тем, кто получил в строю инвалидность, по закону тоже положена страховая компенсация - 1 миллион 500 тысяч рублей за первую группу, 1 миллион - за вторую и 500 тысяч - за третью.

Получившие вред здоровью без назначения инвалидности также не остаются без выплат. По закону им полагается начислить 200 тысяч рублей (с тяжелыми увечьями), либо 50 тысяч - с легкими.

Страховка у оказавшихся в подобной тяжелой ситуации солдат-призывников и участников военных сборов опять же ограничена 50 тысячами рублей. Все эти суммы по постановлению правительства РФ № 435 как раз и будут проиндексированы с января нынешнего года, то есть, что называется, задним числом.

Увеличились и размеры ежемесячных выплат родным военных, погибших или умерших от ран, травм, увечий, контузий или полученных на службе болезней. Повышенные компенсационные суммы с нынешнего года станут получать и те, кто, исполняя свой долг, заработал на службе инвалидность. В частности, военным инвалидам с I группой теперь станут каждый месяц начислять более 14 тысяч рублей. Со второй - свыше 7 тысяч, с третьей - около 3.

Правительство также проиндексировало размер единовременных пособий для серьезно пострадавших военных, других силовиков и прошедших армейские сборы граждан. При этом не забыты и получившие ущерб для здоровья солдаты-призывники.

Кадровым служивым и сотрудникам силовых ведомств, расстающимся с погонами из-за ранений, увечий, травм или профессиональных болезней, правительство проиндексировало 2-миллионное единовременное пособие. А покинувшим строй по тем же причинам "срочникам" и участникам военных сборов - увеличило разовую выплату до 1 миллиона.

Юрий Гаврилов