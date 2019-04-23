Войти
23.04.2019
Российская газета

Военным и отставникам увеличили отдельные выплаты

332
0
0
Источник изображения: iStock

Правительство РФ издало постановление № 435, согласно которому бывшим и действующим военнослужащим, их близким родственникам, а также сотрудникам силовых ведомств, в том числе полицейским, их семьям и гражданам, прошедшим военные сборы, проиндексируют положенные им по закону страховые суммы, отдельные выплаты и единовременные пособия.

Как сказано в документе, это сделано с применением коэффициента 1,043 - то есть по уровню определенной в бюджете инфляции. Такой порядок предусмотрен законом. Причем повышение выплат будет рассчитано не с апреля, когда председатель правительства подписал постановление, а с начала нынешнего года. Средства на эти цели в федеральном бюджете-2019 предусмотрены.

Повышенные выплаты рассчитают не с апреля, когда вышло постановление, а с начала года

Поясним, о каких деньгах идет речь и кому они адресованы. В постановлении кабинета министров все четко прописано. Например, там упомянуты выплаты по Федеральному закону "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации".

В пункте 2 статьи 5 этого документа сказано: если военный погиб или умер от увечья, ранения, травмы, контузии или болезни, полученной на службе, его близким родственникам в равных долях выплатят 2 млн рублей страховки. Тем, кто получил в строю инвалидность, по закону тоже положена страховая компенсация - 1 миллион 500 тысяч рублей за первую группу, 1 миллион - за вторую и 500 тысяч - за третью.

Получившие вред здоровью без назначения инвалидности также не остаются без выплат. По закону им полагается начислить 200 тысяч рублей (с тяжелыми увечьями), либо 50 тысяч - с легкими.

Страховка у оказавшихся в подобной тяжелой ситуации солдат-призывников и участников военных сборов опять же ограничена 50 тысячами рублей. Все эти суммы по постановлению правительства РФ № 435 как раз и будут проиндексированы с января нынешнего года, то есть, что называется, задним числом.

Увеличились и размеры ежемесячных выплат родным военных, погибших или умерших от ран, травм, увечий, контузий или полученных на службе болезней. Повышенные компенсационные суммы с нынешнего года станут получать и те, кто, исполняя свой долг, заработал на службе инвалидность. В частности, военным инвалидам с I группой теперь станут каждый месяц начислять более 14 тысяч рублей. Со второй - свыше 7 тысяч, с третьей - около 3.

Правительство также проиндексировало размер единовременных пособий для серьезно пострадавших военных, других силовиков и прошедших армейские сборы граждан. При этом не забыты и получившие ущерб для здоровья солдаты-призывники.

Кадровым служивым и сотрудникам силовых ведомств, расстающимся с погонами из-за ранений, увечий, травм или профессиональных болезней, правительство проиндексировало 2-миллионное единовременное пособие. А покинувшим строй по тем же причинам "срочникам" и участникам военных сборов - увеличило разовую выплату до 1 миллиона.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
18.03.2019
Росгвардия задействует противодиверсионные катера для охраны Крымского моста
26.03.2018
Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters
05.12.2017
В Росгвардии рассказали о ходе учений с Народной вооруженной полицией Китая
27.01.2017
Утвержден перечень из 27 перспективных проектов в области обычного вооружения
01.11.2016
Тульское КБП обеспечит оружием Росгвардию
11.07.2016
«Известия»: Нацгвардия может закупить оружие у частного производителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии