Политолог объяснил, почему на Западе стали поднимать вопросы по делу МН17

Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в замалчивании вины Украины по делу MH17. В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал публикацию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) так и не принял решения по иску родственников погибших при крушении Boeing MH17 на востоке Украины, в котором украинские власти обвиняются в преступной халатности, пишет журналист немецкого издания Telepolis Флорин Ретцер.

Он подчеркивает, что ЕСПЧ продолжает лишь отмалчиваться и, по всей видимости, рассчитывает просто ждать, не объясняя причину отклонения иска.

Журналист напоминает, что немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий родственников погибших, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.

Ретцер отмечает, что ЕСПЧ после подачи иска поступил очень странно: засекретил этот иск, отказав в доступе к производству общественности, обвинителям и их адвокатам. При этом в 2015 году Гимулла дополнил иск, приложив к нему дополнительные документы, прецедентные случаи и новые доказательства от Совета безопасности Нидерландов. Однако это не повлияло на ситуацию – ЕСПЧ продолжил отмалчиваться, при этом не сообщая, кто потребовал засекретить дело.

Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины. По его мнению, воздушное пространство не было закрыто из-за боязни потерять доходы от транзита, составляющие около 200 млн долларов в год.

Ретцер отмечает, что с критикой в отношении киевских властей выступил и Совет по безопасности Нидерландов, расследовавший катастрофу. Там заявляли, что Киев не предпринял необходимых мер по обеспечению безопасности воздушного пространства, однако оставили Украине лазейку, заявив, что другие страны также несут ответственность за катастрофу.

Из-за этого Украина смогла уйти от ответственности, и против нее не начали расследование, а всю вину в итоге возложили на Россию, потому что Запад поддержал действия киевских властей на востоке страны, пишет журналист.

В заключение Ретцер подчеркивает, что с момента подачи иска прошло уже пять лет, но до сих пор непонятно, принят ли он был ЕСПЧ. По его мнению, суд просто ждет, пока об этом забудут.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал свою точку зрения на публикацию.

"Да, иногда у западных СМИ появляются проблески здравомыслия, и они начинают задавать неудобные вопросы. Хотя эти вопросы для объективных наблюдателей очевидны – почему Украина де-факто избежала наказания за действия, которые злонамеренно предпринимала в отношении этого рейса? Это и пропуск самолета над территорией, где ведутся боевые действия. Это и действия диспетчера, заставившего самолет снизиться, и так далее. Все это действительно весьма странно и не укладывается в рамки объективного расследования. Поэтому неудивительно, что западные СМИ задают такие вопросы. Удивительно, что они это делают спустя такое количество времени. И это не вызывает уважения к западному сообществу, в том числе к медиа. Видимо, это связано с тем, что на Украине меняется власть. И теперь мы узнаем о (действующем президенте Украины Петре) Порошенко много такого, чего бы он не хотел, чтобы все узнали", – сказал Алексей Мухин.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Как заявили в российском МИД, обвинения ССГ в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.