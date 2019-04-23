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23.04.2019
Военное обозрение

В Турции начались летные испытания нового ударно-разведывательного дрона

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В Турции начались летные испытания разработанного турецкой компанией TAI перспективного средневысотного беспилотника большой продолжительностью полета YFYK (Yksek Faydal Yk Kapasiteli, большие вместительность и грузоподъемность). На сегодняшний день первый летный образец уже совершил два полета общей продолжительностью 7 часов 20 минут, передает "Nplus1" со ссылкой на Jane’s.

Источник изображения: topwar.ru

Турция начала разрабатывать собственные ударные и разведывательные беспилотники с 2010 года после отказа Конгресса США поставить Анкаре ударные аппараты MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Новый беспилотник YFYK или "Anka-Aksungur", выполнен по двухбалочной схеме и оснащен двумя турбированными дизельными двигателями PD170 мощностью 170 лошадиных сил каждый. Аппарат рассчитан на полеты на высоте до 7,6 тысячи метров на протяжении 24 часов. При этом беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 750 кг.

Основное предназначение нового дрона - разведка и наблюдение, однако он также может применяться и для нанесения ударов. "Anka-Aksungur" оснащен спутниковой системой связи, на нем планируется установить оптико-электронную систему наблюдения, камеру с объективом с широким углом обзора и радиолокационную станцию с режимом синтезированной апертуры.

Новый беспилотник стал уже вторым в семействе турецких БПЛА Anka. Первая версия беспилотника в ударном варианте Anka-S была принята на вооружении турецкой армии в феврале прошлого года. В дальнейшем БПЛА Anka-S был модернизирован и получил спутниковую систему управления.

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Страны
США
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
TAI
Проекты
БПЛА
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