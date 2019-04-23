Разработчики роботов Boston Dynamics запустили коммерческое производство своих робопсов SpotMini

Разработчики роботов Boston Dynamics, наконец, запусти коммерческое производство своих робопсов SpotMini. Это произойдет в июле-августе 2019 года, а в первую партию войдет 100 устройств. Об этом глава компании Марк Рэйберт заявил на конференции TechCrunch Sessions: Robotics + AI.

Boston Dynamics занимается разработкой роботов, которые используют для передвижения две ноги, четыре ноги и колеса. При этом все созданные компанией роботы — прототипы, ни одна из разработок еще не выходила на рынок.

По словам Рейберта, до начала продаж инженерам компании предстоит доработать роботов — в частности, изменить конструкцию обшивки и укрепить защитный корпус. Сколько будет стоить робот, менеджер не уточнил, пообещав, что окончательная цена будет объявлена летом 2019 года.

Ранее Boston Dynamics выпустила ролик, на котором 10 роботизированных собак SpotMini буксируют грузовик.

До этого "Хайтек" публиковал выдержки из интервью главы Boston Dynamics Марка Райберта, в котором робототехник рассказывал о принципах компании, сроках разработки роботов и будущем человечества.

Олег Сабитов