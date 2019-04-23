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23.04.2019
Российская газета

ВВС Мексики могут проявить особый интерес к российским МиГ-29 и Як-130

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Источник изображения: rg.ru

Россия представит свыше 200 образцов вооружения на Международном аэрокосмическом салоне FAMEX 2019, который будет проходить в Мексике с 24 по 27 апреля.

"Рособоронэкспорт" последовательно укрепляет свои позиции в латиноамериканском регионе. Здесь хорошо знают и ценят российскую авиационную, вертолетную и автомобильную технику за безупречные рабочие качества и надежность", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Наибольшей перспективой в странах Латинской Америки обладают многоцелевой истребитель поколения "4+" МиГ-29М и учебно-боевой самолет Як-130, уверены в компании. Ожидается, что потенциальных заказчиков заинтересуют вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ка-52, Ми-28НЭ и Ка-226Т. На выставке также будут представлены беспилотники, комплексы ПВО, бронетехника и стрелковое оружие.

Особый интерес к российским самолетам могут проявить Военно-воздушные силы Мексики, сообщает Defense World. Еще в 2017 году ВВС страны лишились последних истребителей, списав прослужившие 45 лет легкие американские F-5. Однако продолжающаяся война с наркокартелями вынуждает военных задуматься о приобретении новых боевых самолетов, способных наносить удары по наземным целям.

Напомним, что для нанесения авиаударов Миг-29М может применять высокоточные ракеты с телевизионной головкой самонаведения Х-29Т, противокорабельные Х-31А, противорадиолокационные Х-31П, управляемые бомбы КАБ-500КР и неуправляемые авиационные ракеты.

Як-130, в свою очередь, отлично подходит на роль легкого штурмовика. При боевой нагрузке до 3000 кг он может нести корректируемые и обычные авиационные бомбы калибром до 500 кг, а также блоки с неуправляемыми ракетами.


Илья Максимов

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Страны
Мексика
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Продукция
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