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23.04.2019
РИА Новости

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным WHISK21 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции в 07:10 мск.


Борт направился в акваторию Черного моря, куда также прибыл заправщик KC135R Stratotanker с бортовым номером 57-2605 и позывным QID259. После дозаправки RC-135V начал разведку у берегов Крыма.

На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку от российского полуострова. Боинг около двух часов курсировал у границ Крыма и несколько раз облетел указанную территорию.

Американские военные самолеты неоднократно замечали в этом районе. Как ранее заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, эти случаи вызывают обеспокоенность. По его мнению, Вашингтону пора прекратить "слежку" за Крымом.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Греция
Россия
США
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
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