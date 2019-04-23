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23.04.2019
Военное обозрение

Вашингтон вводит полный запрет на импорт иранской нефти

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Соединенные Штаты вводят полный запрет для всех государств без исключения на импорт нефти из Ирана. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник изображения: topwar.ru

В распространенном заявлении администрации Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать для некоторых стран режим исключения из нефтяных санкций против Ирана, который истекает в конце мая этого года. Таким образом непродление режима исключения говорит о том, что Вашингтон решил полностью прекратить импорт нефти для всех государств без исключения.

Решение о непродлении режима исключения нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля

подчеркивается в распространенном сообщении.

После выхода США в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон ввел против него санкции, в том числе подразумевающие запрет на поставки иранской нефти другим государствам. В тоже время США сделали для нескольких стран временное исключение и обязались не вводить во время его действия санкций за покупку некоторых объемов иранской нефти.

Под американское исключение попали Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. После прекращения действия режима исключения все эти страны подпадают под санкции за покупку иранской нефти. Особенно этот запрет должен ударить по Китаю и Индии, которые просто не могут отказаться от этих поставок по причине слишком больших объемов потребления нефти.

В Китае уже выступили против односторонних антииранских санкций США и заявили, что будут защищать законные интересы своих компаний.

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Япония
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Трамп Дональд
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Ядерный щит
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