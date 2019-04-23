Вашингтон вводит полный запрет на импорт иранской нефти

Соединенные Штаты вводят полный запрет для всех государств без исключения на импорт нефти из Ирана. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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В распространенном заявлении администрации Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать для некоторых стран режим исключения из нефтяных санкций против Ирана, который истекает в конце мая этого года. Таким образом непродление режима исключения говорит о том, что Вашингтон решил полностью прекратить импорт нефти для всех государств без исключения.

Решение о непродлении режима исключения нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля

подчеркивается в распространенном сообщении.

После выхода США в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон ввел против него санкции, в том числе подразумевающие запрет на поставки иранской нефти другим государствам. В тоже время США сделали для нескольких стран временное исключение и обязались не вводить во время его действия санкций за покупку некоторых объемов иранской нефти.

Под американское исключение попали Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. После прекращения действия режима исключения все эти страны подпадают под санкции за покупку иранской нефти. Особенно этот запрет должен ударить по Китаю и Индии, которые просто не могут отказаться от этих поставок по причине слишком больших объемов потребления нефти.

В Китае уже выступили против односторонних антииранских санкций США и заявили, что будут защищать законные интересы своих компаний.