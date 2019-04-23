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23.04.2019
Военное обозрение

Центр обслуживания вертолётных двигателей России начал работу во Вьетнаме

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Во вьетнамском Вунгтау Объединённой двигателестроительной корпорацией России открыт специальный центр сервисного обслуживания. Он будет специализироваться на ремонте вертолётных двигателей, производящихся на мощностях "ОДК-Климов". Этот центр уже прошёл надлежащую сертификацию во Вьетнаме. Мало того, завершён ремонт первого вертолётного двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается, что из России в рамках контракта с вьетнамскими партнёрами осуществляются поставки запасных частей и целых узлов для ремонта и техобслуживания силовых установок ТВЗ-117 и ВК-2500. Кроме того, Россия будет осуществлять подготовку местного техперсонала для обслуживания двигателей.

В течение заключительной недели апреля на предприятии планируется завершить ремонт ещё 4-х российских двигателей, эксплуатируемых на вертолётах, ранее приобретённых Вьетнамом.

Из сообщения представителя Ростеха Виктора Кладова:

Мы планируем активно развивать географию сотрудничества и оказывать также услуги по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетных двигателей, работающих на территории Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Австралии, Индии, Китая, Бангладеш, Шри-Ланки.

Отмечено также, что соответствующие сертификаты, дающие право на применение технологий так называемого среднего ремонта вертолётных двигателей, уже получили вьетнамские сотрудники сервисного центра.

Для справки: ТВЗ-117 - двигатели советской разработки. С момента начала производства выпущено свыше 25 тыс. таких вертолётных двигателей, в том числе на предприятии, расположенном на территории Украины. Носителями этих двигателей нескольких модификаций являются различные вертолёты Ми и Ка, включая такие как Ми-8МТ (Ми-17) и Ка-52.

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