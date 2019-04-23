Центр обслуживания вертолётных двигателей России начал работу во Вьетнаме
Во вьетнамском Вунгтау Объединённой двигателестроительной корпорацией России открыт специальный центр сервисного обслуживания. Он будет специализироваться на ремонте вертолётных двигателей, производящихся на мощностях "ОДК-Климов". Этот центр уже прошёл надлежащую сертификацию во Вьетнаме. Мало того, завершён ремонт первого вертолётного двигателя.
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Сообщается, что из России в рамках контракта с вьетнамскими партнёрами осуществляются поставки запасных частей и целых узлов для ремонта и техобслуживания силовых установок ТВЗ-117 и ВК-2500. Кроме того, Россия будет осуществлять подготовку местного техперсонала для обслуживания двигателей.
В течение заключительной недели апреля на предприятии планируется завершить ремонт ещё 4-х российских двигателей, эксплуатируемых на вертолётах, ранее приобретённых Вьетнамом.
Из сообщения представителя Ростеха Виктора Кладова:
Мы планируем активно развивать географию сотрудничества и оказывать также услуги по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетных двигателей, работающих на территории Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Австралии, Индии, Китая, Бангладеш, Шри-Ланки.
Отмечено также, что соответствующие сертификаты, дающие право на применение технологий так называемого среднего ремонта вертолётных двигателей, уже получили вьетнамские сотрудники сервисного центра.
Для справки: ТВЗ-117 - двигатели советской разработки. С момента начала производства выпущено свыше 25 тыс. таких вертолётных двигателей, в том числе на предприятии, расположенном на территории Украины. Носителями этих двигателей нескольких модификаций являются различные вертолёты Ми и Ка, включая такие как Ми-8МТ (Ми-17) и Ка-52.
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