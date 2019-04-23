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23.04.2019
Военное обозрение

КБ "Южное" изготовило опытный экземпляр ОТРК "Гром-2"

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Опытный образец оперативно-тактического комплекса "Гром-2" в версии для украинской армии изготовлен в КБ "Южное" и готов к проведению испытаний. Об этом заявил гендиректор КБ Александр Дегтярев, пишет украинский военный портал.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Дегтярева, одновременно с украинской версий ОТРК разработан опытный образец и для иностранного заказчика.

Это оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром", опытный образец которого изготовлен в рамках иностранного контракта, а второй – для испытаний Вооруженными силами Украины

- сообщил гендиректор КБ "Южное" на праздновании годовщины создания конструкторского бюро.

Как ранее сообщалось, оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" разрабатывается по заказу Саудовской Аравии. Комплекс предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. По заявлению разработчиков боевую часть ракеты планируется сделать массой 480 кг. При этом она может быть моноблочной или кассетной.

В Королевстве Саудовская Аравия планируют провести испытания ОТРК осенью этого года, а получить полностью рабочие серийные образцы и поставить их на вооружение с 2022 года.

Первая партия двигателей, запасных частей и различных обычных боеголовок была доставлена в Саудовскую Аравию для первой фазы программы испытаний в начале января этого года. Разработку баллистических ракет малой дальности совместно ведут Центр научных исследований и технологий имени короля Абдулазиза (KACST) и украинское КБ "Южное".

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Компании
КБ "Южное"
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