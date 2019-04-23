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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Дифракционную оптику "Швабе" поставили учёным в Европу

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупные партии дифракционных решёток российского производства получили заказчики из Германии и Норвегии, европейские учёные воспользуются этой оптикой для исследований в области экологии.

"Обе партии выпущены Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО). Совокупный объем экспортной поставки превысил 100 штук", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Генеральный директор ГИПО Виллен Балоев отметил, что с начала года это первая поставка в Германию и вторая - в Норвегию.

По его словам, с заказчиками из этих стран ГИПО сотрудничает не первый год, и это показатель того, что зарубежные деловые партнеры высоко ценят качество оптических изделий, которые производит предприятие.

"В 2018-м экспорт голограммной оптики "Швабе" превысил 400 изделий, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее", - сообщает пресс-служба.

Дифракционная решётка - оптический элемент с поверхностью из большого числа параллельно расположенных микроскопических штрихов. В составе спектрального прибора дифракционная решётка разлагает попадающее на неё излучение в спектр. Анализ этих спектров позволяет определять химический состав и содержание элементов в составе материала.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
Компании
Швабе ОАО
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