Ростех открыл во Вьетнаме центр ремонта вертолетных двигателей

ЦАМТО, 22 апреля. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, открыла во вьетнамском городе Вунгтау центр сервисного обслуживания и ремонта вертолетных двигателей производства "ОДК-Климов".

Как сообщает пресс-служба ГК "Ростех", центр сертифицирован авиационной администрацией Социалистической Республики Вьетнам. На предприятии успешно завершен пилотный ремонт первого двигателя.

Специалисты "ОДК-Климов" выполняют ремонт двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500. Российская сторона осуществляет поставку деталей и узлов, запасных частей, обучает персонал техническому обслуживанию двигателей и главных редукторов. Сервисный центр оснащен всем необходимым оборудованием, запасными частями и агрегатами для выполнения ремонта двигателей разработки "ОДК-Климов". Вьетнамская сторона предоставила вспомогательный персонал для сопровождения работ.

"До конца апреля завершится ремонт еще четырех двигателей, эксплуатируемых во Вьетнаме. Мы планируем активно развивать географию сотрудничества и оказывать также услуги по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетных двигателей, работающих на территории Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Австралии, Индии, Китая, Бангладеш и Шри-Ланки. Наши партнеры в регионе высоко оценивают уровень сервиса и подход Ростеха, который обеспечивает послепродажное обслуживание нашей продукции на протяжении жизненного цикла", – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Вьетнамские специалисты, работающие на предприятии, уже получили сертификаты об успешном прохождении обучения технологиям среднего ремонта двигателей АО "ОДК-Климов". Сертификация вспомогательного персонала – обязательная процедура, необходимая для обеспечения работы центра и процесса ремонта. В рамках сертификации по технологической процедуре выполнения среднего ремонта двигателей семейства ТВ3-117 и их моделей вьетнамские специалисты ознакомились со всеми этапами ремонта.

Дистрибьюторский договор о сервисном обслуживании двигателей был подписан между АО "ОДК-Климов" и вьетнамской компанией Helicopter Technical Service Company в октябре 2018 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".