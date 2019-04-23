Борисов сменил Рогозина на посту сопредседателя межправкомиссии по Байконуру

Глава "Роскосмоса" занимал этот пост с 2014 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новым председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Казахстана по комплексу "Байконур" стал вице-премьер Юрий Борисов. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До Борисова этот пост занимал Дмитрий Рогозин. Он стал сопредседателем комиссии в 2014 году, будучи вице-премьером, и продолжил занимать этот пост, когда перешел на должность главы Роскосмоса.