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23.04.2019
WarSpot

"Адмирал Горшков" и другие

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В Циндао заканчиваются приготовления к грандиозному военно-морскому параду по случаю 70-летия ВМС КНР

23 апреля 2019 года Китайская Народная Республика отмечает 70-летие со дня создания своих Военно-морских сил. По этому случаю в Циндао будет проведен грандиозный морской парад с участием не только крупнейших китайских кораблей, но и представителей более чем 60 флотов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, приглашённых к участию. Российский ВМФ будет представлять фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который прибыл в Китай накануне. В этом коротком ролике — обзор прибытия иностранных кораблей в Циндао.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
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