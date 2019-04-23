"Адмирал Горшков" и другие

В Циндао заканчиваются приготовления к грандиозному военно-морскому параду по случаю 70-летия ВМС КНР

23 апреля 2019 года Китайская Народная Республика отмечает 70-летие со дня создания своих Военно-морских сил. По этому случаю в Циндао будет проведен грандиозный морской парад с участием не только крупнейших китайских кораблей, но и представителей более чем 60 флотов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, приглашённых к участию. Российский ВМФ будет представлять фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который прибыл в Китай накануне. В этом коротком ролике — обзор прибытия иностранных кораблей в Циндао.