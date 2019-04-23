Шойгу заявил об активизации военного сотрудничества с Малайзией

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российское военное ведомство готово к установлению прямых контактов с коллегами из Малайзии для координации совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Придаём большое значение совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей. Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии", - сказал С.Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Махамадом Сабу, который находится в России с официальным визитом.

Малайзия, отметил министр обороны РФ, является одним из ключевых партнёров России в Юго-Восточной Азии. "В основе наших отношений, - сказал С.Шойгу, - лежат принципы взаимного уважения и доверия, обоюдная заинтересованность в наращивании многопланового сотрудничества".

Развитию этого сотрудничества, отметил министр, во многом способствовала встреча президента РФ с премьер-министром Малайзии на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13 ноября прошлого года.

"Достигнутые договорённости активизировали взаимодействие во всех сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества, а также совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал С.Шойгу.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Восьмой Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании.

"Убеждён, что переговоры пройдут в конструктивном ключе и послужат укреплению наших связей", - отметил С.Шойгу.