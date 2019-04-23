Войти
23.04.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу заявил об активизации военного сотрудничества с Малайзией

284
0
+1
Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российское военное ведомство готово к установлению прямых контактов с коллегами из Малайзии для координации совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Придаём большое значение совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей. Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии", - сказал С.Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Махамадом Сабу, который находится в России с официальным визитом.

Малайзия, отметил министр обороны РФ, является одним из ключевых партнёров России в Юго-Восточной Азии. "В основе наших отношений, - сказал С.Шойгу, - лежат принципы взаимного уважения и доверия, обоюдная заинтересованность в наращивании многопланового сотрудничества".

Развитию этого сотрудничества, отметил министр, во многом способствовала встреча президента РФ с премьер-министром Малайзии на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13 ноября прошлого года.

"Достигнутые договорённости активизировали взаимодействие во всех сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества, а также совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал С.Шойгу.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Восьмой Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании.

"Убеждён, что переговоры пройдут в конструктивном ключе и послужат укреплению наших связей", - отметил С.Шойгу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Сингапуp
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.04.2019
Военные РФ готовы установить прямые контакты с малайзийскими коллегами - Шойгу
23.04.2019
Шойгу заявил о готовности к контактам с военными Малайзии для развития сотрудничества
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
25.10.2017
Пентагон: встреча между Шойгу и Мэттисом в Маниле не планируется
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
27.04.2016
В Москве состоялось заседание глав военных ведомств России и стран АСЕАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии