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23.04.2019
Российская газета

Турецкие военные назвали Су-57 лучшей заменой F-35

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Источник изображения: rg.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 станет оптимальной заменой американскому F-35, если США решат выдавить Турцию из программы "мирового самолета".

- Мы не можем оставить F-35 без замены. Российский истребитель будет лучшим выбором, если партнеры из США поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос наше участие в совместной программе ударного самолета, - приводит DefenceNews слова высокопоставленного представителя Минобороны Турции.

США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители F-35.

- Если Турция примет С-400, ни один F-35 не будет поставлен в страну. Турецкое участие в программе по изготовлению комплектующих, ремонту и обслуживанию самолетов будет прекращено, а предприятия страны выведены из логистической и производственной цепочек, - заявила группа американских сенаторов из комитетов по вооруженным силам и международным отношениям. Ранее о замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон.

Министр иностранных дел Турции назвал поставки С-400 "решенным делом, не подлежащим обсуждению". Он также отметил, что при отсутствии американских истребителей страна быстро найдет им замену. Помимо Су-57, Анкара рассматривает в качестве потенциального партнера Airbus, производителя Eurofighter.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Компании
Airbus
Проекты
Истребитель 5 поколения
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