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23.04.2019
ТАСС

Шойгу заявил о готовности к контактам с военными Малайзии для развития сотрудничества

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Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии
Истребитель Су-30МКМ ВВС Малайзии.
Источник изображения: https://www.youtube.com

Глава Минобороны России назвал Малайзию одним из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российское военное ведомство готово к установлению прямых контактов с коллегами из Малайзии для координации совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник.

"Придаем большое значение совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних связей. Минобороны России готово к установлению прямых контактов для координации позиций с военным ведомством Малайзии", - сказал он в ходе переговоров с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, который находится в России с официальным визитом.

Малайзия, отметил министр обороны РФ, является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. "В основе наших отношений лежат принципы взаимного уважения и доверия, обоюдная заинтересованность в наращивании многопланового сотрудничества", - добавил Шойгу.

Развитию этого сотрудничества во многом способствовала встреча президента РФ с премьер-министром Малайзии на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13 ноября прошлого года. "Достигнутые договоренности активизировали взаимодействие во всех сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества, а также совместного противодействия современным вызовам и угрозам", - отметил российский министр.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе VIII Московской конференции по международной безопасности и выступить на ее пленарном заседании. "Убежден, что переговоры пройдут в конструктивном ключе и послужат укреплению наших связей", - отметил Шойгу.

Военно-техническое сотрудничество

В свою очередь министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Куала-Лумпура имеет давнюю историю хорошие перспективы. "Мы поддерживаем хорошие двусторонние связи в военной и военно-технической сферах с 1999 года. И это сотрудничество имеет хорошие перспективы", - сказал Сабу. Министр пригласил компанию "Рособоронэкспорт" активнее участвовать в оружейных выставках, которые проходят в Юго-Восточной Азии.

Он также поблагодарил Шойгу за приглашение принять участие в работе VIII Московской конференции по международной безопасности и выступить на ее пленарном заседании. "С нетерпением ждем этого", - сказал министр обороны Малайзии.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Малайзия
Россия
Сингапуp
США
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Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Шойгу Сергей
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