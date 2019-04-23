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23.04.2019
ЦАМТО

ВС ЮАР намерены приобрести новые ПТРК

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Бойцы с ПТУР MILAN
Бойцы с ПТУР MILAN.
Источник изображения: www.mbda-systems.com

ЦАМТО, 22 апреля. Агентство по закупкам Министерства обороны ЮАР Armscor выпустило запрос об информации (RFI) в рамках программы закупки нового переносного противотанкового ракетного комплекса, предназначенного для замены устаревших ПТРК "Милан" ВС ЮАР.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в опубликованном 27 марта запросе подчеркивается, что он не является твердым заказом и носит ознакомительный характер. Запрос не должен восприниматься, как намерение заключить договор с какой-либо стороной. Целью публикации запроса об информации является получение данных об имеющихся на рынке решениях, соответствующих требованиям к ПТРК MPATMS (Man Portable Anti-Tank Missile System).

Ожидается, что заинтересованные компании представят ответы на запрос в течение 45 дней после его публикации.

По информации Armscor, в настоящее время на вооружении ВС ЮАР состоят ПТУР "Милан-2" и "Милан-3" и пусковые установки ADT (ADvanced Technologies), позволяющие выполнять пуск ракет обеих типов. ПТУР "Милан-2" устарели, и срок службы большинства из них истек (превысил 25 лет). Ракеты "Милан-3" больше не производятся. В связи с этим ВС ЮАР намерены в срочном порядке рассмотреть возможность покупки новых ПТРК. Сбор технической информации необходим для выбора надежного и гибкого решения.

Как планируется, в ответах на запрос заинтересованные претенденты представят информацию о новой системе вооружения, логистике, стоимости жизненного цикла и т.д., а также проведут практическую демонстрацию своей продукции. Новая ракета должна иметь сертифицированную конструкцию, основанную на проверенных компонентах, которые уже успешно применяются другими клиентами и не несут технические риски для ВС ЮАР.

Часть работ по техническому обслуживанию, а также часть производства может быть передана национальным компаниям с соответствующей передачей технологий в рамках офсетной программы.

ВС ЮАР применяют ПТРК "Милан" с середины 1970-х гг. Старые пусковые установки были помещены в хранилище примерно в 1994 году. В 2000-х гг. были приобретены ПТУР "Милан-3" и пусковые установки ADT. Первые пять серийных систем были поставлены в феврале 2008 года. Ракеты "Милан-3" оборудованы тандемной кумулятивной боевой частью для применения против бронетехники с динамической защитой.

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ЮАР
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