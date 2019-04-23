Войти
23.04.2019
Российская газета

Реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 примененили в боях за Триполи

246
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Сражение за ливийскую столицу - Триполи отмечено тем, что стороны постоянно захватывают друг у друга разнообразное оружие и военное снаряжение. Так, недавно бойцы Хафтара отбили у своих противников танк Т-55, а те, в свою очередь, завладели их БМП-1.

Однако самыми интересными трофеями, оказавшимися у сторонников Правительства национального согласия (ПНС), стали реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, которые хафтаровцы применяли в уличных боях.

Эти очень мощные средства уничтожения калибра 105-мм, оснащенные термобарическими боевыми частями, были разработаны в России.

Они могут уничтожать бункеры, другие укрепления, а также живую силу и легкую технику - бронетранспортеры, БМП, вооруженные пикапы.

Вес такой штурмовой гранаты превышает 8 кг. Начальная скорость полета - 130 м/с. Эффективная дальность стрельбы может достигать 200 метров, а максимальная - 600 метров.

Как и управляемые противотанковые комплексы "Корнет - Э", часто применяемые сторонами в ходе конфликта, РШГ-1 были закуплены Ливией еще во времена правления Муамара Каддафи для национальных вооруженных сил. Правда, за все время войны они практически не "светились".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Продукция
БМП-1
РШГ-1
Т-55
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
14.03.2018
Морпехи с Титикаки
31.05.2017
Без вести продавшие
19.08.2015
Холостая мощь Каира
25.06.2012
Чем чревато уничтожение турецкого истребителя: сравнение военных потенциалов Сирии и Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 08:14
  • 226
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.04 07:09
  • 4
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 23.04 07:06
  • 7
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 23.04 07:04
  • 11
Феникс (Китай): Россия решила построить двухпалубный авианосец. Почему США отказались от такой хорошей идеи?
  • 23.04 06:17
  • 4
Российскую "Хаски" сменила "Лайка"
  • 23.04 04:56
  • 2
Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В
  • 23.04 01:22
  • 1
Подводный истребитель: как СССР построил "убийцу подлодок"
  • 22.04 23:51
  • 48
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 22.04 23:20
  • 18
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 22.04 22:13
  • 2
Российские атомные корабли пойдут на утилизацию
  • 22.04 21:43
  • 3
Зеленский заявил, что по поводу возможного вступления Украины в НАТО необходимо провести референдум
  • 22.04 21:37
  • 4
"Захватим их землю": в Киеве ждут распада России
  • 22.04 21:25
  • 1
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 22.04 20:24
  • 5
В России задумались о создании атомных подлодок "Борей–К" с крылатыми ракетами
  • 22.04 19:41
  • 18
Delfi (Литва): Путин не верит, что НАТО придет на помощь Балтии