Реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 примененили в боях за Триполи

Сражение за ливийскую столицу - Триполи отмечено тем, что стороны постоянно захватывают друг у друга разнообразное оружие и военное снаряжение. Так, недавно бойцы Хафтара отбили у своих противников танк Т-55, а те, в свою очередь, завладели их БМП-1.

GNA/Tripoli protection forces w/e linked pages showing off a straight out of the package russian RShG-1 rocket launchers, likely from Gaddafi's old stocks. not sure if captured or their own @MSchroeder77 pic.twitter.com/7dYmA9gV0g — Lost Weapons (@LostWeapons) 20 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Однако самыми интересными трофеями, оказавшимися у сторонников Правительства национального согласия (ПНС), стали реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, которые хафтаровцы применяли в уличных боях.

Эти очень мощные средства уничтожения калибра 105-мм, оснащенные термобарическими боевыми частями, были разработаны в России.

Они могут уничтожать бункеры, другие укрепления, а также живую силу и легкую технику - бронетранспортеры, БМП, вооруженные пикапы.

Вес такой штурмовой гранаты превышает 8 кг. Начальная скорость полета - 130 м/с. Эффективная дальность стрельбы может достигать 200 метров, а максимальная - 600 метров.

Как и управляемые противотанковые комплексы "Корнет - Э", часто применяемые сторонами в ходе конфликта, РШГ-1 были закуплены Ливией еще во времена правления Муамара Каддафи для национальных вооруженных сил. Правда, за все время войны они практически не "светились".

Алексей Брусилов