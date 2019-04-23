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23.04.2019
Российская газета

Десант под Нижним Новгородом сожгли "Солнцепеком"

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Источник изображения: rg.ru

Во время учений на нижегородском полигоне Мулино тяжелые гусеничные огнеметы ТОС-1А "Солнцепек" одним залпом уничтожили десант и прилетевшую с неба бронетехнику условного противника.

- Противник приступил к массовому десантированию войск и бронетехники для молниеносного перехода в атаку и захвата переднего края обороны наших войск. Огнеметные системы "Солнцепек" выдвинулись на позиции и 220-миллиметровыми снарядами с термобарической боевой частью уничтожили скопление целей на дистанции до трех километров, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Учение проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем задействованы более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц боевой техники.

Тяжелые огнеметы "Солнцепек" стреляют боеприпасами объемного взрыва - те образуют над целью облако горючего аэрозоля, который взрывается одномоментно. Это оружие одинаково эффективно и для "выкуривания" противника из укреплений, и для уничтожения его в чистом поле.


Антон Валагин

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