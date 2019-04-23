Ученые рассчитывают увидеть с помощью аппарата "Спектр-РГ" вспышки 700 тыс. звезд

Исследователи также надеются увидеть около 3 млн черных дыр

ХИМКИ /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые надеются увидеть около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд с помощью астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Об этом сообщил в понедельник журналистам научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев.

"Мы надеемся увидеть около 3 млн черных дыр, сможем увидеть следы от звуковых волн. Надеемся увидеть вспышки 700 тыс. звезд нашей галактики", - сказал Сюняев.

По его словам, все наземные испытания телескопов Erosita и ART-XC проведены, эти приборы должны дать очень интересные результаты.

Ранее сообщалось, что обсерваторию доставят на космодром Байконур в ночь с 24 на 25 апреля.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Ранее замгендиректора - генконструктор НПО имени С.А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппарата) Александр Ширшаков сообщал, что запуск российской обсерватории "Спектр-РГ" назначен на 21 июня этого года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока ДМ-3, резервная дата старта - 12 июля 2019 года.