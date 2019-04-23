В Китае заявлено о возможном недостаточном уровне электроники на Су-34

В китайских СМИ пристальное внимание уделяется подготовке российской боевой авиации к предстоящему параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причём особый интерес вызывает тренировка пролёта над Красной площадью фронтовых бомбардировщиков (истребителей-бомбардировщиков) Су-34. Чем этот интерес со стороны китайских экспертов объясняется?

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Китайские СМИ публикуют заявления представителей экспертной среды, которые напоминают о столкновении двух Су-34 ВКС России на Дальнем Востоке. Это произошло над Татарским проливом в январе. Из-за того, что официальные источники в России не опубликовали окончательных данных расследования причин катастрофы, в КНР решили порассуждать на этот счёт.

Вот несколько вопросов, которые обсуждаются на ресурсе SINA:

Если Су-34 столкнулись в воздухе, то это означает, что у них нет никаких систем предупреждения о закритическом сближении? Или эти системы были на тот момент отключены?

Возможно, это говорит о недостаточном уровне электроники, реализованной русскими на Су-34 и, соответственно, на других самолётах?

Китайские эксперты отмечают, что столкновение двух российских самолётов могло повлиять на внесение определённых изменений в радиоэлектронную начинку. При этом в Китае практически не рассматривают какую-либо иную версию, кроме "электронной".

В материале предполагается, что пилоты могли получать те или иные данные с радиовысотомера, навигационного комплекса ближнего радиуса действия с небольшим запозданием, что и привело к столкновению в условиях возможной плохой видимости.

В целом в СМИ Китая высказались, что остаются удивлены столкновением двух современных самолётов.

Нужно добавить, что на днях в Китае удивлялись по поводу падения F-35 ВВС Японии в океан без подачи какого-либо сигнала о нештатной ситуации со стороны пилота или бортовых систем.

Подача материала в китайских СМИ очевидна. Классический пример подачи, когда делается вывод, что у других производителей авиация "хуже, чем у китайских".