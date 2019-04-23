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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Российский военный самолет вылетел в США для проведения очередного наблюдательного полета

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Ту-214ОН
Ту-214ОН.
Источник изображения: Марина Лысцева / ТАСС

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-214ОН в понедельник вылетел в США для проведения нового полета в рамках реализации международного договора по Открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США с 22 по 27 апреля.

"Предстоящий полет будет выполняться в период с 22 по 27 апреля с аэродрома Открытого неба Роузкранс с максимальной дальностью до 4800 километров. Российский самолет пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как сообщалось, в рамках Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 в конце марта также совершил наблюдательный полет над Соединенными Штатами. В частности, он осуществил пролеты над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада.

Также в рамках договора самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности С.Рыжков также сообщил, что в период с 22 по 26 апреля миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на французском самолете наблюдения С-130 с аэродрома Кубинка, пишет в понедельник "Красная звезда".

По данным западных авиационных ресурсов, самолет ВВС Франции C-130H Hercules в понедельник уже вылетел с авиабазы Орлеан-Бриси, взяв курс на аэродром Кубинка.

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