Москва и Дамаск призывают разблокировать зарубежные счета правительства Сирии

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дамаск призывают снять с Сирии санкции и разблокировать зарубежные счета сирийского правительства, говорится в заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Призываем Организацию Объединенных Наций повлиять на международное сообщество с целью отмены антисирийских санкций и разблокирования финансовых счетов правительства Сирии за рубежом", - заявили руководители штабов - начальник национального центра по управлению обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.