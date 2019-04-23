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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск призывают разблокировать зарубежные счета правительства Сирии

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Война в Сирии
Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.
Источник изображения: REUTERS/ Omar Sanadik

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дамаск призывают снять с Сирии санкции и разблокировать зарубежные счета сирийского правительства, говорится в заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Призываем Организацию Объединенных Наций повлиять на международное сообщество с целью отмены антисирийских санкций и разблокирования финансовых счетов правительства Сирии за рубежом", - заявили руководители штабов - начальник национального центра по управлению обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

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Страны
Россия
Сирия
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