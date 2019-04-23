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23.04.2019
ЦАМТО

Малайзия может выбрать российские ВиВТ в обмен на покупку пальмового масла

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JBorg Edros
JBorg Edros подполковник Военно-воздушных Сил Малайзии (RMAF), летчик Су-30МКМ.
Источник изображения: www.aex.ru

ЦАМТО, 22 апреля. Россия готова значительно увеличить закупки малазийского пальмового масла в качестве компенсации за сделки, предусматривающие приобретение Малайзией российского вооружения.

Как сообщает New Straits Times, данная позиция была высказана министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу 18 апреля в связи с предстоящим четырехдневным визитом в Россию (20-23 апреля).

По словам министра сырьевых отраслей Малайзии Терезы Кок, в связи с падением цен на пальмовое масло, бартерные сделки при закупке вооружений могут "спасти рабочие места и бизнес миллионов малазийцев".

По информации New Straits Times, визит малазийской делегации касается обслуживания имеющегося парка истребителей из 18 Су-30МКМ и 17 МиГ-29N. Малайзия также рассматривает российское предложение по закупке Су-35 или Су-57Э и восьми вертолетов (предложены "Ансат", Ми-17 и Ka-32А11ВС). Также могут быть приобретены УБС Як-130 в качестве замены для стареющего парка MB-339 итальянской Aermacchi.

Т.Кок напомнила, что многие страны, такие как Россия, проявляют большой интерес к использованию пальмового масла в качестве биотоплива, в том числе в авиационном секторе. В число крупных потребителей пальмового масла также входят Индия, Китай, Пакистан, Иран, Турция, страны Африки и Ближнего Востока.

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Турция
Продукция
Ансат
Ми-17
Су-30
Су-30МК
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Як-130
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