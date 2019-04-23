Сверхмощный российский пистолет "Гюрза" впервые замечен в Йемене

Российский СР-1 "Гюрза" в Йемене считается эксклюзивным и очень мощным образцом стрелкового оружия.

Exclusive: Here's something you've never seen before in #Yemen: An extremely rare Russian SR-1 Gyurza 9x21 pistol.

The SR-1, resembling an upscaled Makarov, fires a somewhat unique cartridge & in this case we can see some 7N29 Armour Piercing rounds, designed to defeat kevlar. pic.twitter.com/ctrvI00GYM — CбґЂКџЙЄК™КЂбґ‡ OК™sбґ„бґњКЂбґЂ (@CalibreObscura) 21 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

В Twitter его называют "крайне редким русским пистолетом" и полагают, что он внешне напоминает другое высококлассное оружие, созданное нашим известным конструктором Николаем Макаровым.

Однако перед нами совсем другой пистолет. Его создали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, который входит в состав государственной корпорации "Ростех".

Коллективом конструкторов руководил Петр Сердюков, поэтому у пистолета есть еще одно название - СПС (самозарядный пистолет Сердюкова).

Разработанный для него мощный патрон 9х21 мм легко пробивает бронежилеты различных типов.

СР-1 "Гюрза" попали в Йемен еще до начала гражданской войны. Тогда вооруженные силы государства приобрели в России партию стрелкового оружия. Например, сообщалось о снайперских 12,7-мм дальнобойных винтовках ОСВ-96 "Взломщик".

Также у местных военных были замечены крупнокалиберные пулеметы "Корд", РПК-203, "Печенег" и автоматы АК так называемой "сотой серии".

Осенью минувшего года в этой "горячей точке" была замечена и укороченная снайперская винтовка СВУ-А российского производства, которую предлагали за солидную сумму - 13000 долларов.

Алексей Моисеев