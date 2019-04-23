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23.04.2019
Российская газета

Сверхмощный российский пистолет "Гюрза" впервые замечен в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

Российский СР-1 "Гюрза" в Йемене считается эксклюзивным и очень мощным образцом стрелкового оружия.

В Twitter его называют "крайне редким русским пистолетом" и полагают, что он внешне напоминает другое высококлассное оружие, созданное нашим известным конструктором Николаем Макаровым.

Однако перед нами совсем другой пистолет. Его создали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, который входит в состав государственной корпорации "Ростех".

Коллективом конструкторов руководил Петр Сердюков, поэтому у пистолета есть еще одно название - СПС (самозарядный пистолет Сердюкова).

Разработанный для него мощный патрон 9х21 мм легко пробивает бронежилеты различных типов.

СР-1 "Гюрза" попали в Йемен еще до начала гражданской войны. Тогда вооруженные силы государства приобрели в России партию стрелкового оружия. Например, сообщалось о снайперских 12,7-мм дальнобойных винтовках ОСВ-96 "Взломщик".

Также у местных военных были замечены крупнокалиберные пулеметы "Корд", РПК-203, "Печенег" и автоматы АК так называемой "сотой серии".

Осенью минувшего года в этой "горячей точке" была замечена и укороченная снайперская винтовка СВУ-А российского производства, которую предлагали за солидную сумму - 13000 долларов.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Россия
Продукция
Корд
ОСВ-96
Печенег
РПК-74
Система поражения "Ратник"
СР-1
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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Макаров Николай
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