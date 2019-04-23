Великобритания на треть сократит число танков Challenger 2
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Великобритания на треть сократит количество своих основных боевых танков Challenger 2. И по их количеству уступит Сербии, Камбодже и Бирме.
Об этом сообщает The Times. На такой шаг военные вынуждены пойти в связи с урезанием бюджета. Всего планируется модернизировать только 148 из 227 танков Challenger 2.
В статье отмечается, что оставшиеся основные боевые танки разберут на запчасти. Не исключено, что часть машин оставят на случай чрезвычайной ситуации. Подобное заявление стало настоящим шоком для ряда военных экспертов, которые выразили обеспокоенность по поводу планов сокращения бронетехники.
Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 62,5 тонны. Оснащены пушкой 120-мм L30E4.
Светлана Цыганкова
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