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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

США - 432 упоминания в плане нападения на Россию

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Источник изображения: vpk-news.ru

США должны быть готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, отмечают аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок ВВС США.

RT ознакомился с их докладом "Воздушные силы в эпоху соперничества держав". В документе рассматриваются различные сценарии возможного противостояния: с Россией в Восточной Европе, а с КНР - в Тихом океане. Авторы призывают Пентагон и конгресс увеличить расходы на обновление авиапарка американских ВВС, чтобы "не отставать" от противников. 

Главным противником в нём обозначена Россия - в документе встречается 432 упоминания РФ, в среднем по два раза на каждой странице (для сравнения: Китай упомянут всего 271 раз). 

"Россия может наносить удары по целям в любой точке Европы", "Сценарий будущего конфликта в Балтийском море", "Сценарий российской агрессии в Прибалтике" — лишь некоторые из заголовков различных секций документа. Одна из центральных тем доклада - потенциальный конфликт между США и Россией в Европе, в частности, в Балтике. Его причиной, по мнению авторов, должно послужить желание Москвы "вернуть себе статус великой державы".

"В Европе возрождающаяся Россия стремится вернуть себе статус великой державы, предпринимая попытки установить контроль над государствами бывшего СССР и странами Варшавского договора, тем самым, подрывая целостность и авторитет НАТО. Утрата Россией контроля над этими территориями после окончания холодной войны привела к потере традиционной буферной зоны, а также усилила в её восприятии уязвимость на западной границе страны", - утверждают авторы доклада.

Далее они рассказывают, что для достижения своих целей на постсоветском пространстве Россия использует "военные, экономические, информационные и прочие инструменты влияния".

"Среди последних примеров такого рода - нападение России на Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и последующее вторжение на восток Украины. Надежда на либерализацию России после холодной войны резко расходится с текущим открытым восхвалением российским руководством преимуществ консервативного авторитаризма и призывами к установлению "постзападного" миропорядка", - говорится в докладе.

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Грузия
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
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