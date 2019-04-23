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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

БДК "Цезарь Куников" вернулся в строй

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты устранили неисправность в системе рулевого управления большого десантного корабля "Цезарь Куников". Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

На прошлой неделе БДК "Цезарь Куников" из-за технической неисправности рулевого устройства пришлось с помощью буксиров возвращаться в Севастополь после учений в Черном море.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу ЧФ, устранить неисправность удалось экипажу БДК и специалистам 13-го судоремонтного завода непосредственно в пункте базирования. Ставить корабль в док верфи не потребовалось, "Цезарь Куников" полностью готов к выполнению задач, подчеркнули представители ВМФ.

"Цезарь Куников" – большой десантный корабль проекта 775. Построен в Гданьске (Польша), вошел в состав ВМФ осенью 1986 года. Первоначально назывался "БДК-64", а с 1991 года получил наименование "Цезарь Куников". Этот БДК регулярно задействуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на базе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами.

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Цезарь Куников
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БДК 775
Военные учения
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