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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

Глава Минобороны Ирана выступит на Московской конференции по безопасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами отправится с рабочим визитом в Россию для участия в 8-й Московской конференции по международной безопасности. Визит главы иранского военного ведомства состоится по официальному приглашению его российского коллеги Сергея Шойгу, передаёт новостное агентство Mehr.

Министр обороны Ирана выступит на конференции и проведёт отдельные встречи со своими коллегами из разных стран, включая Россию.

Трёхдневная конференция в Москве (23 - 25 апреля), как сообщили ранее в Министерстве обороны России, в этом году "охватит проблемы первостепенной важности с точки зрения формирования взглядов на международную безопасность". 

"Ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждаться с акцентом на общенациональную стабилизацию Сирии. Тематические групповые заседания будут посвящены миротворчеству, военным действиям, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке", - отметили в российском военном ведомстве.

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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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