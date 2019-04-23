Глава Минобороны Ирана выступит на Московской конференции по безопасности

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами отправится с рабочим визитом в Россию для участия в 8-й Московской конференции по международной безопасности. Визит главы иранского военного ведомства состоится по официальному приглашению его российского коллеги Сергея Шойгу, передаёт новостное агентство Mehr.

Министр обороны Ирана выступит на конференции и проведёт отдельные встречи со своими коллегами из разных стран, включая Россию.

Трёхдневная конференция в Москве (23 - 25 апреля), как сообщили ранее в Министерстве обороны России, в этом году "охватит проблемы первостепенной важности с точки зрения формирования взглядов на международную безопасность".

"Ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждаться с акцентом на общенациональную стабилизацию Сирии. Тематические групповые заседания будут посвящены миротворчеству, военным действиям, региональной безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке", - отметили в российском военном ведомстве.