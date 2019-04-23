Американский эсминец зашел в порт Батуми

Эсминец военно-морских сил США USS Ross в воскресенье, 21 апреля, зашел в порт Батуми.

"Этот визит призван подчеркнуть продолжающееся сотрудничество между США и Грузией", — цитирует РБК сообщение, размещенное на сайте посольства США в Грузии.

Отмечается, что USS Ross прибыл туда впервые.

Во время патрулирования эсминец будет взаимодействовать с союзниками США по НАТО, а также с партнерами альянса. "Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре", — заявил капитан корабля Дейв Коулз.

В Батуми американские моряки смогут посетить местные достопримечательности и проведут товарищеский футбольный матч с сотрудниками береговой охраны Грузии. Кроме того, военные из США сыграют в баскетбол со студентами Батумской государственной морской академии.

Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море и действуют там в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов (ограничивает сроки пребывания кораблей нечерноморских государств в данной акватории) и международным правом.

Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря 14 апреля. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, за его действиями следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".