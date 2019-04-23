Американский эсминец зашел в порт Батуми
Эсминец военно-морских сил США USS Ross в воскресенье, 21 апреля, зашел в порт Батуми.
"Этот визит призван подчеркнуть продолжающееся сотрудничество между США и Грузией", — цитирует РБК сообщение, размещенное на сайте посольства США в Грузии.
Отмечается, что USS Ross прибыл туда впервые.
Во время патрулирования эсминец будет взаимодействовать с союзниками США по НАТО, а также с партнерами альянса. "Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре", — заявил капитан корабля Дейв Коулз.
В Батуми американские моряки смогут посетить местные достопримечательности и проведут товарищеский футбольный матч с сотрудниками береговой охраны Грузии. Кроме того, военные из США сыграют в баскетбол со студентами Батумской государственной морской академии.
Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море и действуют там в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов (ограничивает сроки пребывания кораблей нечерноморских государств в данной акватории) и международным правом.
Американский эсминец зашел в акваторию Черного моря 14 апреля. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, за его действиями следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
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