В США обсуждают странности отправки МиГ-21 ВВС Индии в "неравный бой"

В небезызвестном американском издании The National Interest вышел материал, посвящённый событиям 27 февраля на индо-пакистанской границе. Речь идёт о воздушном бое, в котором Индия потеряла МиГ-21 и заявила о потере самолёта F-16 военно-воздушными силами Пакистана. По утверждению индийской стороны истребитель F-16 был сбит ракетой Р-73, а МиГ-21 индийских ВВС – ракетой AIM-120 AMRAAM американского производства.

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В материале NI автор задаётся вопросом, для чего Индия подняла в небо именно МиГ-21, которым не один десяток лет? Эта странность обсуждается не только в NI, но и также экспертами на других американских информационных площадках.

Из материала:

Самолёты МиГ-21, которым более 30 лет, были подняты в небо, причём командование знало, что им придётся противостоять модернизированным истребителям F-16, заказанным в 2005 году для нужд ВВС Пакистана.

В NI подчёркивается, что вопрос о целесообразности приказа на использование МиГ-21 был задан и маршалу авиации Индии Б.Дханоа, который заявил, что в 90-х годах Индия провела модернизацию этих советских истребителей, в результате которой они получили "лучшие ракеты в классе "воздух-воздух".

В NI отмечают, что на самом деле главной причиной использования МиГ-21 Индией остаётся то, что старых самолётов слишком много в авиапарке ВВС страны.

Эксперты в США отмечают, что сам термин "модернизация МиГ-21 в 90-х" звучит странно, так как с тех пор прошло более 20 лет. Также добавлено, что индийское желание покупать новые истребители понятно. При этом отмечается, что решение по приобретению ста с лишним новых самолётов всё ещё не принято. А пока оно принимается, лётчики вынуждены "вступать в неравный бой на МиГ-21".