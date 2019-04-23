В Индии спущен на воду очередной эсминец типа Visakhapatnam

Военно-морские силы Индии в скором времени пополнятся новым эсминцем. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, на верфи компании Mazagon Dock Limited (MDL) прошла торжественная церемония спуска на воду эсминца INS Imphal типа Visakhapatnam.

Источник изображения: topwar.ru

Новый корабль строится по проекту 15В — усовершенствованной версии проекта 15А типа Kolkata, по которому построено три корабля. У нового проекта изменена надстройка, снижающая радиолокационную заметность, установлена гидроакустическая станция в носовой части и модернизированная мачта, на которой размещена основная радиолокационная станция.

Всего индийские ВМС планируют получить до 2024 года четыре эсминца типа Visakhapatnam.

Корабль спроектирован Управлением военно-морских разработок Индии при участии специалистов Северного конструкторского бюро (г. Санкт-Петербург). Силовая установка — газотурбинная, комбинированная, типа COGAG — две независимые турбины для каждого гребного вала. В качестве главных двигателей применяются две установки М36Е (4 газовые турбины, два редуктора) производства “Зоря-Машпроект” (Украина). Линии валов гребных винтов изготовлены на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург).

Длина эсминца составляет 163 м, ширина — 17,4 м, водоизмещение — 7300 т. Корабль может развивать скорость более 30 узлов и преодолевать до 4000 миль без дозаправки. Эсминец оснащён радиооборудованием индийской разработки, с помощью которого осуществляется управление боевыми системами. Основным вооружением нового эсминца станут девять противокорабельных крылатых ракет BrahMos российско-индийского производства.