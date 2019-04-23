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23.04.2019
Военное обозрение

Войска связи получили новые мобильные комплексы шифрования информации

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Подразделения связи ВС России начали получать на опытную эксплуатацию мобильные комплексы "Никель". Новое оборудование способно зашифровать любую потоковую информацию, тем самым полностью засекретив обмен данными в полевых условиях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается в материале "Известий", мобильный комплекс "Никель-4" размещается в бронированном кузов-фургоне на шасси "КамАЗа". Время развертывания и настройка комплекса занимает около часа. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи, работает с радио и сотовой связью, также комплекс совместим с сетями Wi-Fi, WiMax, DECT. Позволяет создавать защищенные сети путем создания сотни закрытых каналов с большой пропускной способностью. Дальность связи в полевых условиях составляет около 40 км.

Для работы с комплексом "Никель-4" в бригадах и батальонах управления появятся специальные подразделения.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в настоящее время в российской армии внедряются новые технологии передачи информации на современной элементной базе. Коды шифрования должны постоянно меняться - для этого требуются сложные математические алгоритмы. Основное требование к системе — быстрая, эффективная и бесперебойная работа.

Аппаратно-программный комплекс "Никель-4" может использоваться для выездных переговоров руководства Минобороны.

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
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