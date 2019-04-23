Войска связи получили новые мобильные комплексы шифрования информации

Подразделения связи ВС России начали получать на опытную эксплуатацию мобильные комплексы "Никель". Новое оборудование способно зашифровать любую потоковую информацию, тем самым полностью засекретив обмен данными в полевых условиях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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Как сообщается в материале "Известий", мобильный комплекс "Никель-4" размещается в бронированном кузов-фургоне на шасси "КамАЗа". Время развертывания и настройка комплекса занимает около часа. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи, работает с радио и сотовой связью, также комплекс совместим с сетями Wi-Fi, WiMax, DECT. Позволяет создавать защищенные сети путем создания сотни закрытых каналов с большой пропускной способностью. Дальность связи в полевых условиях составляет около 40 км.

Для работы с комплексом "Никель-4" в бригадах и батальонах управления появятся специальные подразделения.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в настоящее время в российской армии внедряются новые технологии передачи информации на современной элементной базе. Коды шифрования должны постоянно меняться - для этого требуются сложные математические алгоритмы. Основное требование к системе — быстрая, эффективная и бесперебойная работа.

Аппаратно-программный комплекс "Никель-4" может использоваться для выездных переговоров руководства Минобороны.