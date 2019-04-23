РФ представит на оружейной выставке в Мексике 200 образцов вооружения

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Перспективные образцы авиатехники представит Россия на Международном аэрокосмическом салоне FAMEX 2019, который пройдет с 24 по 27 апреля в городе Санта-Люсия (Мексика).

"В составе объединенной российской экспозиции организуются стенды "Рособоронэкспорта" и АО "Вертолеты России", на которых иностранные заказчики смогут ознакомиться с более чем 200 образцами вооружения и военной техники. Кроме того, на выставке свою продукцию будет демонстрировать делегация ПАО "Корпорация "Иркут"", - сказано в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта", которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

"По оценке "Рособоронэкспорта", наибольшей перспективой в Латинской Америке обладают учебно-боевой самолет Як-130 и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М. Из российской вертолетной техники особый интерес иностранных заказчиков в регионе вызывают военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что большим экспортным потенциалом обладают комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Тахион", а также российские средства ПВО: ЗРПК "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Бук-М2Э", ПЗРК "Верба" и "Игла-С".

"Кроме того, страны региона проявляют интерес к вооружению и военной технике, используемым силовыми структурами для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией. В связи с этим "Рособоронэкспорт" ожидает интерес к экспонируемым на FAMEX 2019 бронетранспортерам БТР-80А/82А, стрелковому, гранатометному оружию и автомобилям "Тигр-М" и "Тайфун", отлично зарекомендовавшим себя в регионе", - сказано в сообщении.

Также в Мексике будут представлены различные компоненты проекта "Комплексные системы безопасности российского производства", который дает интегрированные решения по обеспечению безопасности крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также контролю воздушного пространства и прибрежных зон, крупных муниципальных и административных образований и объектов.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отмечает, что компания последовательно укрепляет свои позиции в латиноамериканском регионе, где "хорошо знают и ценят российскую авиационную, вертолетную и автомобильную технику за безупречные рабочие качества и надежность".