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23.04.2019
Известия.ru

Программу по разработке малых спутников запустят в ДВФУ

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Источник изображения: Фото: pixabay.com

В Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2019 году планируют запустить магистерскую программу по разработке малых спутников. Над исследовательскими проектами будут работать студенты.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе университета, в рамках создания реального устройства, которое будет готово к запуску в космос, студенты будут работать над прикладными задачами и исследовательскими проектами.

Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин рассказал, что в следующем учебном году будет запущена англоязычная программа по космосу Small satellite development for private space ("Создание малых космических спутников для частных космических программ"). Обучение по программе предусматривает как бюджетные, так и договорные места, приглашаются российские и иностранные студенты.

Продолжительность обучения составит два года. Как отметил Мирин, студенты будут работать над программным обеспечением спутника, его устройством, шасси, полезной нагрузкой.

Первую в России Школу цифровой экономики открыли в ДВФУ в прошлом году. Она включает такие магистерские программы, как "Искусственный интеллект и большие данные", "Технологии виртуальной и дополненной реальностей VR/AR", "Кибербезопасность", "Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)" и "Цифровое искусство".

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