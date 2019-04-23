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23.04.2019
ЦАМТО

Румыния намерена приобрести дополнительные истребители F-16

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F-16АМ MLU
Первые полученные Румынией истребители F-16АМ MLU, октябрь 2016 года.
Источник изображения: МО Румынии

ЦАМТО, 22 апреля. Румыния планирует приобрести в Португалии 5 дополнительных истребителей F-16. При этом процедура закупки может быть завершена уже в текущем году, заявил министр обороны страны Габриэль Леш.

По информации Romania-insider.com, в интервью национальной радиостанции Eurobe Libera Romania министр сообщил, что Румыния уже приобрела в Португалии 12 многоцелевых истребителей F-16 в 2013 году и закупит еще пять для укомплектования эскадрильи из 17 самолетов. Все F-16 будут поставлены из наличия ВВС Португалии.

Комментируя заявления о том, что США рассматривают возможность продажи истребителей F-35 пяти новым странам-заказчикам, включая Румынию, Г.Леш заявил, что на данный момент это слишком "крупное" предложение для Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была выполнена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Самолеты вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

Закупка F-16 производится в рамках замены устаревших МиГ-21. В настоящее время в составе 711-й истребительной эскадрильи (Кымпия-Турзи) и 861-й истребительной эскадрильи (Фетешти) остается около 26 самолетов МиГ-21: 20 одноместных МиГ-21MF/MF-75 и шесть двухместных учебно-боевых МиГ-21UM. Их обслуживание требует все больших усилий и средств.

В марте 2019 года министр обороны сообщил о планах закупки 36 дополнительных самолетов F-16 для замены устаревших "МиГов" и формировании нескольких боеспособных эскадрилий. Глава оборонного ведомства заявлял о намерении приобрести новые истребители, но также упомянул возможность поставки бывших в эксплуатации самолетов, которые могут быть модернизированы румынской оборонной промышленностью.

В интервью Eurobe Libera Romania министр также сообщил, что "через две-три недели" сделает объявление о разблокировании программы приобретения четырех корветов для ВМС страны. Закупка, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд. евро, была приостановлена в январе этого года из-за подозрений в предоставлении преимуществ одному из претендентов.

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Страны
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-21
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