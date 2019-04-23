"Рособоронэкспорт" покажет более 200 образцов вооружения на выставке FAMEX 2019 в Мексике

Речь, в частности, идет об учебно-боевом самолете Як-130, многофункциональном фронтовом истребителе МиГ-29М и военно-транспортных вертолетах Ми-17В-5 и Ми-171Ш

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) представит свыше 200 образцов вооружения и военной техники на Международной аэрокосмической выставке FAMEX 2019, которая пройдет с 24 по 27 апреля в городе Санта-Люсия в Мексике. Об этом в пондельник сообщила пресс-служба компании.

"В составе объединенной российской экспозиции организуются стенды "Рособоронэкспорта" (№ 121 в холле С) и АО "Вертолеты России" (№ 118 в холле D), на которых иностранные заказчики смогут ознакомиться с более чем 200 образцами вооружения и военной техники. Кроме того, на выставке свою продукцию будет демонстрировать делегация ПАО "Корпорация "Иркут", - сказали в пресс-службе компании.

В Мексику привезли образцы вооружений, которые по оценке специалистов компании обладают наибольшей перспективой на рынке Латинской Америки. Среди них - учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевые Ка-52 и Ми-28НЭ, а также легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т.

Большим потенциалом в регионе обладают беспилотные комплексы "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Тахион", а также российские комплексы ПВО - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Бук-М2Э", переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С".

Российские производители также представят технику для силовых структур, которая поможет в борьбе с терроризмом и наркомафией. Это бронетранспортеры БТР-80А/82А, стрелковое, гранатометное оружие, бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун". Также будут представлены компоненты комплексной системы безопасности для обеспечения безопасности крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также воздушного пространства и прибрежных зон, защиты инфраструктурных объектов.

Международный аэрокосмический салон FAMEX проводится при поддержке Министерства национальной обороны Мексики с 2015 года. "Рособоронэкспорт" примет в ней участие во второй раз.