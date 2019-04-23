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23.04.2019
Российская газета

В Кронштадте открылась крупнейшая в мире выставка батискафов

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В военно-морской базе в Кронштадте представлена единственная в России и крупнейшая в мире выставка батискафов "Эра гидрокосмоса". Все собранные экспонаты уникальны. Во-первых, из-за разных лет их разработки, во-вторых, из-за ограниченного выпуска.

"РГ" уже рассказывала о музее батискафов под открытым небом. Там есть и сверхмалые подводные лодки Тритон-1М и Тритон-2, и спасательный подводный снаряд АС-5. Последняя новинка - уникальный робототехнический морской комплекс. Это глубоководный аппарат, предназначенный для аварийно-спасательных работ. Его уже доставили из Петропавловска-Камчатского.

В 26 территориях СЗФО и ЦФО, где дислоцируются войска Западного военного округа, функционируют 32 военно-патриотических парка "Патриот", сообщает "Звезда". В них представлены образцы советских и российских танков. В гвардейской ракетной бригаде в Ивановской области можно увидеть первые советские баллистические ракеты и новейшие ОТРК "Искандер-М", под Тверью - типы пусковых установок, которыми был сбит самолет-разведчик Lockheed U-2 под управлением Ф.Пауэрса.

Парки доступны для свободного посещения, на закрытые территории пропускают по предварительным заявкам. Каждый парк включает несколько разделов: историю и боевой путь воинской части, выставку исторического и современного вооружения и военной техники, аллею Героев Советского Союза и Российской Федерации, проходивших службу в части, а также экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.


Светлана Цыганкова

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