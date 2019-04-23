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23.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон готов переместить военную базу из Турции в Грецию

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Источник изображения: vpk-news.ru

США продолжают шантажировать Турцию, требуя отказаться от закупок российского вооружения.

Американский сенатор-демократ Боб Менендес не исключил, что США могут переместить в Грецию вооружения с базы Инджирлик в Турции в случае ухудшения отношений с Анкарой.

"Мы не ожидаем, что Турция пойдет неправильной дорогой. Но если это произойдет, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников", - сказал сенатор в интервью греческой газете "Катимерини".

Некоторые греческие политики заявляли, что США могут использовать объекты в Греции для хранения ядерного оружия, которое сейчас размещено в Инджирлике. Правительство Греции опровергало это. Несмотря на опровержения, тема размещения ядерного оружия на территории Греции постоянно поднимается в печати.

Менендес находится в Афинах, где его примет президент Греции Прокопис Павлопулос. 

 

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