NGSW: бронежилетам не устоять

От пуль американских винтовок бронежилеты не спасут. Вчера, 21 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США раскрыло новые детали программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), в рамках которой в ближайшие годы американская армия получит новые винтовки и пулемёты.

В марте этого года компания Textron Systems объявила о том, что передала американской армии первые образцы оружия, разработанные в рамках проекта NGSW. Вчера начальник штаба армии США генерал Марк Милли заявил о том, что армия намерена приобрести порядка 100 000 новых винтовок калибра 6,8 мм.

Одна из моделей пулемёта, созданного в рамках программы NGSW. Источник изображения: textronsystems.com

Перспективная винтовка, которая должна заменить семейство винтовок M4, получила обозначение NGSW-R. Вместе с ней на службу заступит пулемёт NGSW-AR, который будет использоваться вместо M249. Обе модели оружия будут использовать новый тип патрона XM1186.

В военном ведомстве указывают, что новое оружие и патрон обеспечат солдатам важное преимущество на поле боя: они смогут пробивать "любой существующий бронежилет". Кроме того, новые пули смогут пробивать бронежилеты, "которые будут выпущены в ближайшие 25 лет".